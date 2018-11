Agnieszka Radwanska s-a retras din tenis. Problemele grave de sănătate nu i-au dat pace jucătoarei din Polonia. O problemă la picior a făcut-o pe ”Aga” să renunțe la o carieră în care și-a trecut în cont, printre altele, câștigarea Turneului Campioanelor.

”Astăzi, după 13 ani de tenis profesionist, am decis să îi pun capăt carierei. Nu a fost o decizie ușoară. Sunt recunoscătoare să am atâtea amintiri superbe, inclusiv câștigarea a 20 de titluri WTA, a Turneului Campioanelor. Am de asemenea o... citeste mai mult