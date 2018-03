Aglomeratie la metrou in aceasta dimineata. Explicatia companiei/ VIDEO Mii de calatori s-au ingramadit in principalele statii: Unirii, Victoriei si Tineretului, in incercarea de a se urca in trenuri. Compania Metrorex a anuntat ca aglomeratia s-a produs in jurul orei 8:10, din cauza unei defectiuni la un tren, in statia Tineretului. Mai multe despre metrou, Capitala, aglomeratie, Tineretului Foto: Facebook.com Social citeste mai mult

azi, 00:43 in Social, Vizualizari: 91 , Sursa: 9am in