AGIL a deschis un nou magazin in zona INTIM din Resita

Brutaria “La Jupanu” a deschis un nou magazin in Satu Mare. Micut, cochet, aranjat in stil rustic, magazinul este situat pe str. Ady Endre nr.1, la un pas de Piata Eroii Revolutiei.La fel ca si in celelalte doua locatii, puteti gasi diverse...

Informatia zilei SM, 31 Mai 2012