Canabisul este cel mai consumat drog în România, cu o prevalenţă a consumului de-a lungul vieţii de 5,8%, a transmis, vineri, Agenţia Naţională Antidrog.

„Potrivit datelor prezentate în pachetele informaţionale lansate de Observatorul European de Droguri şi Toxicomanii în data de 7 iunie a.c., 94% din consumatorii de droguri injectabile, care au fost admişi la tratament pentru consum de droguri în România, în anul 2016, au declarat ca drog principal de consum heroina injectabilă ('Data from specialised treatment facilities suggest that about 94 % of PWID entering treatment use heroin as a primary substance' apud Country... citeste mai mult

azi, 16:05 in Social, Vizualizari: 150 , Sursa: A1 in