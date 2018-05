În perioada 15-16 aprilie, muzeografi și alți angajați ai Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța au participat la un workshop din cadrul proiectului „A Cross Border in the shadow of history“, finanțat în cadrul Programului INTERREG V=A Romania-Bulgaria, pe tema „Dezvoltarea și promovarea unui produs turistic transfontalier - avantaje și provocări“.



În acest proiect sunt implicați: din partea României - orașul Hârșova și Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, iar din partea Bulgariei - municipalitatea Krushari și Muzeul Regional... citeste mai mult