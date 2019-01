Ministrul Educației Ecaterina Andronescu susține că părinții vor fi scutiți de la plata programului after school în școli, acesta urmând să fie asigurat din bani publici.

Ecaterina Andronescu a vorbit despre noua lege a educației care ar urma să reglementeze programul de after school în școlile de stat, în așa fel încât părinții să nu mai plătească acest lucru pentru copiii lor.

„After schoolul încercăm să îl asigurăm public. Salariul mic la cadrul didactic l-a determinat să încerce să mai facă ceva ca să supravieţuiască. (…) Eu cred că prin lege putem să reglementăm (after school – n.r.)”, a afirmat... citeste mai mult