After schoolul nu se face cu învățătorul de la clasă. Spune ministrul Educației, care promite că acest lucru va fi reglementat în noua lege a educației. Motivul: copiii ai căror părinți nu-și permit acest program sunt tratați diferit la școală.

After school fără profesorii de la clasă Părinții care nu-și permit să își trimită copiii la after schoolurile în care predau dascălii de la clasă s-au plâns Ministerului Educației.

Ei susțin că în astfel de cazuri dascălii se comportă diferit în timpul orelor de curs cu...

