Un număr de 251 de noi dosare au fost acceptate în Programul "Rabla 2018" pentru persoane juridice, din care 28 în cadrul extensiei "Rabla Plus", a anunţat Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM), scrie AGERPRES.

Potrivit sursei citate, toate listele aprobate în cadrul Programelor "Rabla" şi "Rabla Plus" sunt publicate pe site-ul AFM.

În cea mai recentă evaluare a dosarelor depuse, Comitetul de avizare al AFM a acceptat pentru Programul "Rabla Clasic" 223 de dosare pentru 407 autovehicule, în timp ce în cazul Programului "Rabla Plus"...