Afla unde sunt cei mai periculosi soferi in Romania O analiza privind frecventa daunei si valoarea medie a daunelor la politele RCA scoate in evidenta locurile unde se afla cei mai periculosi soferi din Romania.

Autoritatea de Supraveghere Financiara a dat publicitatii aceasta analiza, luand in calcul varsta asiguratului, puterea motorului a vehiculului si locul inmatricularii.

Dupa cum era de asteptat, cei mai periculosi soferi din Romania, sunt in Bucuresti. Pe langa bucuresteni, sunt de evitat si constantenii, dar si iesenii. Dupa analiza... citeste mai mult

azi, 12:42 in Social, Vizualizari: 52 , Sursa: Manager in