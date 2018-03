Afla mesajul zodiei tale din horoscopul tibetan / Cele 12 cai ale intelepciunii

Berbec – Reincarnare

Berbecul este un dragon-erou ce lupta cu demonii interiori si cu tentatiile exterioare. Fiecare viata a sa este menita sa isi imbunatateasca abilitatile, sa devina o persoana mai buna si sa renunte la ego. Berbecul are energia razboinicului Marte, obisnuieste sa fuga de monotonie.

Mesaj karmic: Traieste in prezent, examineaza-ti trairile interioare, mediteaza, gaseste bucuria de a trai, chiar si atunci cand lucrurile nu sunt roz. Lasa esecurile in urma si mergi inainte.

Taur – Creatia spiritului

Taurii reprezinta cresterea, intelegerea, intelepciunea. Ei sunt protejati de Venus, zeita... citeste mai mult