‹ › × × Previous Next Se dă următoarea problemă: dacă în mod public, pe contul de Facebook, la comentarii, colonelul SRI Dumitru Șovar o salută pe Maria Dinu, administrator al Consiliului Județean Argeș, cu... ,,Să trăiți!", să se deducă ce grad are Maria Dinu, în SRI!

Variante de răspuns:

a). General de brigadă, însărcinat cu coordonarea brigăzii vesele din CJ;

b). General-maior fără stat de plată la SRI, pentru că este inclus în cel de la Consiliul Județean;

c). General-locotenent, fără... citeste mai mult

acum 20 min. in Locale, Vizualizari: 10 , Sursa: Bitpress in