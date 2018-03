Afla cu doar cateva click-uri daca ai fost vreodata victima unui atac cibernetic In zilele noastre, securitatea online este la fel de importanta precum cea fizica, deoarece datele virtuale pe care le detinem au o importanta majora fie in viata intima, fie in cea profesionala. Nimeni nu si-ar dori ca fisierele din computer sau telefon sa cada in mana unor raufacatori, insa aceste lucruri nu sunt o noutate. S-a dovedit ca oricat de sofisticate ar fi sistemele de securitate, sunt dezarmate in fata priceperii unor hackeri.

In urma cu cativa ani, un roman a reusit sa treaca de filtrele de securitate ale NASA, intrand in programul... citeste mai mult

