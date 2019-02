Vă plac caisele şi obişnuiţi să consumaţi des aceste fructe? Lucruri interesante despre nutriţia de caise şi de ce pot fi bune pentru sanatatea ta - crude, uscate, sau fierte, ne oferă Journal of the American College of Nutrition. Cu un conținut redus...

Jurnalul National, 15 Septembrie 2016