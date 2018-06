Afecțiunile mamare care nu sunt cancer

Afectiunile benigne ale sanilor sunt acele modificari de la nivelul sanilor care nu sunt cancer. Aceste afectiuni sunt frecvent intalnite si multe femei pot dezvolta astfel de afectiuni mamare in timpul vietii. In urma biopsiei, multe dintre afectiunile mamare testate se dovedesc a fi necancerigene. Desi afectiunile benigne nu iti pun viata in pericol, simptomele cu care se manifesta iti pot crea neplaceri si griji cu privire la starea ta de sanatate. Exista anumite afectiuni necancerigene care pot indica un risc mai mare de a dezvolta cancer de-a lungul... citeste mai mult