Ilie Dumitrescu i-a criticat pe jucătorii lui Nicolae Dică după prestația avută în înfrângerea de pe terenul lui Hermannstadt din "sferturile" Cupei României, scor 0-3.

"N-ai cum să te simţi bine. Jucătorii sunt extrem de afectaţi după rezulatul ăsta, e umilitor. Am văzut o lipstă de atitiduine. Ok, nu eşti într-o zi foarte bună, dar trebuie să fii motivat. Trebuie să intervină orgoliul tău de jucător. Dacă Bălgrădean a fost cel mai bun jucător al FCSB-ului... Pentru cei de la Sibiu a fost meciul anului, băieţii ăia nu aveau nevoie de motivaţie. Erau în stare să dea ei zăpada de pe teren.

