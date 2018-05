AFC Dunarea Calarasi a obtinut licenta pentru liga I

In plan sportiv, Dunarea Calarasi si-a asigurat cu 5 etape inainte de finalul sezonului prezenta in liga I dupa ce sambata trecuta a invins acasa pe Ripensia Timisoara cu 3-1. Presedintele Florin Brisan a anuntat ca a fost obtinuta licenta pentru participarea Dunarii la Campionatul National Liga I, in sezonul 2018 – 2019. „In urma analizarii documentatiei de licentiere intocmita in conformitate cu Regulamentul national de licentiere a cluburilor si de fair – play financiar de catre membrii Administratiei de licentiere, clubul nostru a obtinut miercuri licenta... citeste mai mult