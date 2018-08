Ţinta companiei este să ajungă la 12 milioane de euro la finalul acestui an.

Qualitance QBS, furnizor local de soluţii software şi servicii de consultanţă în domeniul tehnologic, a înregistrat în prima jumătate a acestui ani afaceri de 4,8 milioane euro, în creştere cu 14% faţă de aceeaşi perioadă din 2017, potrivit reprezentanţilor companiei. Creşterea este în linie cu ţinta de afaceri a companiei pentru întregul an, Qualitance având ca obiectiv pentru 2018 venituri totale de 12 milioane de euro, plus 20% faţă de 2017.

