„Cea mai recentă investiţie a fost achiziţia într-un siloz, anul trecut, de circa 10.000 de tone, în care am investit 1 milion de euro din bani proprii.“

Compania din agricultură Lux Com, cu sediul în satul Arţari, judeţul Călăraşi, deţinută de fer­mierul Gheor­ghe Ţuţuia­nu, aproape că şi-a dublat cifra de afaceri în ultimul an, ajungând la vânzări totale de circa 54 mil. lei (11,7 mil. euro) din cultivarea cerealelor, tradingul cu cereale şi prestări servicii agricole, potrivit datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor. Profitul companiei a crescut însă cu doar 6% în... citeste mai mult