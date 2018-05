Afacerile Mega Image, un nou salt spectaculos Cifra de afaceri a gigantului retailer este in continua crestere. In prima parte a anului 2018, Mega Image si-a majorat business-ul cu 12%.

Grupul grupului Ahold Delhaiz, proprietarul local al lantului de magazine si supermarketuri Mega Image, a publicat un raport care arata ca retailerul are cifre de afaceri din ce in ce mai mari. In primele trei luni ale anului 2018, Mega Image si-a majorat cifra de afaceri cu 12%. Raportul publicat de Ahold Delhaiz prezinta evolutia business-ului la nivel regional, vizand... citeste mai mult