Cifra de afaceri a retailerului olandezo-belgian Mega Image a crescut like for like (fără a se ţine cont de expansiune) cu 11,9% în primul trimestru din acest an comparativ cu aceeaşi perioadă din 2017, potrivit raportului financiar al grupului Ahold Delhaize, proprietarul retailerului local. În raport nu se oferă însă valoarea netă a vânzărilor per fiecare ţară în parte, România făcând parte din regiunea Europei centrale şi de sud-est, alături de Grecia, Serbia şi Cehia. Împreună, pe cele patru pieţe, vânzările s-au ridicat la 1,44 mld. euro, plus 4,7%. Avansul este anunţat luând în calcul... citeste mai mult