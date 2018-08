Afacerile din comertul cu amanuntul au accelerat in iunie, cu 7% Volumul cifrei de afaceri pentru comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) a crescut, in luna iunie, fata de aceeasi luna a anului trecut, atat ca serie bruta cu 7%, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 7,9%, ritm crescut fata de cel din luna precedenta, arata datele transmise vineri de Institutul National de Statistica (INS).

