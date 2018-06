Vaduvul Madalinei Manole este inginer de suflet si si-a infiintat, in 2004, o firma specializata in „activitati suport pentru interpretare artistica (spectacole)”. Firma a bifat pierderi, dar si profituri mici



Firma botosaneanului a avut rezultate dezastruoase dupa sinuciderea Madalinei Manole, din 2010. Doar in 2011 s-a inregistrat un profit substantial, de 30.000 de lei, dupa care a urmat declinul: pierdere de 400 de lei (in 2012), profit de 417 lei (in 2013), pierdere de 53.960 de lei (in 2014), profit de 4.770 lei (in 2015) si profit de 4.481 de lei (in 2016).



