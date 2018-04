Afaceri inedite: Restaurant suspendat la 50 de metri inaltime! Vreti sa dati o masa cu adevarat memorabila? Apelati la firma belgiana Dinner in the Sky, care organizeaza dejunuri la 50 m inaltime, pentru cei cu nervii tari, aflati in cautare de senzatii noi.

Chiar este vorba de luat masa, cu farfurii, pahare, chelneri si tot… tacamul. Doar ca masa propriu-zisa este suspendata de o macara la inaltimea unui bloc cu 15 etaje, iar mesenii stau pe niste scaune speciale, asemanatoare celor de montagne-russe, si sunt prinsi in... citeste mai mult