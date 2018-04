Afaceri inedite: Filme biografice la comanda Inca din timpul studentiei la Universitatea Tehnica din Berlin, sectiunea Stiinte cinematografice, Joachim Mühleisen si Sascha Quednau aveau pasiunea de a inregistra filme scurte. Si pasiunea lor s-a transformat inca de atunci intr-o mica afacere inedita, inspirata de… bunica lui Joachim.

„Cand bunica mea s-a imbolnavit grav, in octombrie 2001, si stia ca nu mai are mult de trait, m-a rugat sa ii pastrez amintirile de o viata sub forma unui film”, povesteste Joachim Mühleisen.

Asa ca a intervievat-o in mai multe sedinte filmate cu o mini-camera, apoi a montat artistic... citeste mai mult