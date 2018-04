Afaceri inedite: Cum ar fi sa-mi schimb slujba? Cu cativa ani in urma, americanul Brian Kurth si-a pus foarte serios problema sa isi dea demisia de la locul de munca si sa incerce alta slujba. Era insa un pas important si care presupunea o doza mare de risc. Daca noul loc de munca nu se dovedea a fi ceea ce spera?

Realizand ca ar mai putea fi si altii in aceeasi situatie, plicitisiti de munca lor si de ceea ce le oferea postul actual, Brian s-a gandit sa le vina in ajutor: anume sa le ofere posibilitatea de a testa alte locuri de munca, in cele mai diverse domenii, fara... citeste mai mult