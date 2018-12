Aeroportul „Ştefan cel Mare” Suceava a depăşit cifra de 350.000 de pasageri în acest an. Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunţat că pasagerul 350.000 din acest an a fost înregistrat în după-amiaza zilei de joi, 27 decembrie, la zborul de Milano, Aeroportul Bergamo. Gheorghe Flutur a subliniat că astfel s-au confirmat estimările prezentate pe parcursul acestui an.

Şeful administraţiei judeţene a declarat recent că începând din luna martie 2019, de pe Aeroportul „Ştefan cel Mare” Suceava vor fi zboruri noi către mai multe capitale din Europa. Gheorghe Flutur a precizat că în... citeste mai mult