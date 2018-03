Aeroportul Iaşi a fost si este in continuare operabil potrivit comunicatului de presă.



"Se intervine prompt si constant cu utilaje performante pentru operarea in deplina siguranta a zborurilor. Procesul de deszapezire a suprafetelor de miscare (pista de aterizare-decolare si platforma de stationare a aeronavelor) se desfasoara in conformitate cu cerintele in vigoare.



Patru din zborurile anulate in ultimele ore de pe Aeroportul Iasi au fost reluate in cursul noptii de ieri (doua curse Otopeni, Munchen si Bergamo), iar pana la... citeste mai mult

