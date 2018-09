Numarul pasagerilor care tranziteaza aeroporturile din tara noastra a ajuns la 4,35 de milioane in primul semestru din 2018, adica o crestere a traficului de 8%, astfel ca aeroporturile din Romania sunt din ce in ce mai aglomerate.

Cei mai multi calatori au fost pe aeroporturile Henri Coanda din Bucuresti si Aeroportul International Avram Iancu Cluj, scrie Digi24. Pe aeroportul din Capitala au tranzitat 2,74 milioane de pasageri, din care 1,4 milioane au reprezentat plecarile, in timp ce in Cluj Napoca s-a inregistrat un total de 558.000 de calatori.

