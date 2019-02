„Aeroportul a fost închis ca precauţie,” a declarat o purtătoare de cuvânt pentru Aeroporti di Roma (ADR), compania care administrează aeroportul Ciampino. Compania a mai precizat că nu au fost afectaţi pasagerii sau infrastructura aeroportului. Aeroportul, situat la 12 kilometri sud-est de centrul Romei, este folosit de compania low-cost Ryanair, dar şi de alţi transportatori. The Ciampino terminal has been temporarily evacuated as a precaution. Smoke was seen in an underground area, which caused no harm to passengers or infrastructure. ADR staff are assisting passengers waiting for the terminal to return to normal... citeste mai mult

