După fiecare dintre cele 11 ediţii Aeromania am recapitulat ce s-a întâmplat, am enumerat participanţii, am mulţumit celor care au ajutat, am descris ce a fost diferit şi ce schimbări sunt în proiect. Aceste lucruri vor fi menţionate din nou, dar la final, pentru că anul acesta vom începe cu ceea ce este însemnat dintr-o cu totul altă perspectivă.

Numărul avioanelor, complexitatea acrobaţiei, expozanţii, tonetele cu mancare – sunt foarte importante şi vizibile, dar nu surprind esenţa fenomenului Aeromania.

Definitorii pentru... citeste mai mult

azi, 10:57 in Sport, Vizualizari: 27 , Sursa: Amosnews in