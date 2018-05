Aer conditionat cu aromã de tutun pentru narghi lea

Pe 20 mai, in jurul orei 14.30, la Punctul de Trecere a Frontierei Albita s-a prezentat pentru efectuarea formalitãtilor de control pentru a intra in tarã, conducand un microbuz marca Mercedes, inmatriculat in R. Moldova, cetãteanul roman Ivan U., in varstã de 32 de ani. Existand suspiciuni cã aceasta ar putea transporta marfã fãrã documente de provenientã, politistii de frontierã impreunã cu lucrãtorii vamali au efectuat un control amãnuntit asupra vehiculului. Astfel, a fost descoperitã ascunsã in instalatia de climatizare a microbuzului, cantitatea de 34,75 kg tutun aromatizat pentru narghilea, de provenientã Emiratele Arabe pentru care bãrbatul nu poseda... citeste mai mult