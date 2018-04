Naţionala feminină de handbal (sub 20 de ani) şi-a aflat adversarii de la Campionatul Mondial din Ungaria, care va avea loc în 1-15 iulie, la Debrecen (Ungaria). În urma tragerii la sorţi de la Basel (Elveţia), România a fost repartizată în Grupa C, cu Danemarca, Olanda, Angola, Japonia şi Paraguay.

Grupele Campionatului Mondial:

Grupa A: Ungaria, Norvegia, Muntenegru, Brazilia, Portugalia, Coasta de Fildeş Grupa B: Rusia, Coreea de Sud, Slovenia, China, Chile, Islanda Grupa C: Danemarca, Olanda, România, Angola, Japonia, Paraguay Grupa D: Franţa, Germania, Spania, Croaţia, Egipt, Suedia Primele patru echipe din fiecare grupă se vor califica în faza... citeste mai mult

