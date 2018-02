Aduceti-va contributia: Draft-ul documentului de lucru referitor la monitorizarea risipei de alimente

In prezent Comisia Europeana are in vedere domeniul de aplicare a noii propuneri de promovare a economiei circulare, care prevede inclusiv actiuni de prevenire si combatere a risipei alimentare. Reprezentantii MADR sunt membri in cadrul grupului de lucru ”EU Platform on Food Losses and Food Waste” – platforma creata la nivelul Comisiei Europene.

Avand in vedere faptul ca risipa alimentara este o problema care are implicatii la nivel social, economic, ecologic si politic, prevenirea acesteia a fost identificata ca un domeniu prioritar in UE.

Astfel, Comisia a instituit Platforma dedicata prevenirii deseurilor... citeste mai mult