Talentată și îndrăgită de publicul român, Adriana Trandafir este recunoascătoare pentru proiectele profesionale în care a fost implicată, dar și pentru famila frumoasă pe care o are. Actrița, care poate fi urmărită în serialul “Fructul oprit”, difuzat la Antena 1, mărturisește că cel mai mare rol pe care l-a avut, care este unic și magic, este cel de mamă.

“Mi-am așteptat și asumat toate rolurile pe care le-am primit cu tot sufletul meu! Dar trebuie să recunosc faptul că întotdeauna am fost adusă de Dumnezeu în perioadele de glorie ale teatrelor unde am fost angajată. Reșița,... citeste mai mult