Adrian Ursu, despre punerea sub acuzare a lui Kovesi

Fostă şefă a Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Laura Codruţa Kovesi a anunțat, miercuri seară, că a fost citată la Secţia de investigare a infracţiunilor din Justiţie.

Citește și: Bomba serii: Kovesi, pusă sub acuzare

Kovesi susţine că are calitatea de suspect într-un dosar în care acuzaţiile sunt de abuz în serviciu, luare de mită şi mărturie mincinoasă.

Informația a fost comentată, miercuri, la "100 de minute" de Adrian Ursu.

Citește și: Lia Olguța Vasilescu, mesaj dur după punerea sub acuzare a lui Kovesi

citeste mai mult