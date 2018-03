Pentru această funcţie au fost vehiculaţi Ciprian Pandea, dar şi Rovana Plumb.

Deputatul PSD Rovana Plumb a declarat, miercuri, la Parlament, că nu va candida pentru o funcţie de vicepreşedinte PSD, afirmând că dacă ministrul de Interne, Carmen Dan, va candida pentru regiunea Muntenia o va susţine.

"Am declarat că nu voi candida la Congres pentru o funcţie de vicepreşedinte pe regiune. Consider că sunt multe colege care pot ocupa această funcţie şi am să le susţin cu multă bucurie. (...) Cred că este momentul ca si alte colege ale mele să îşi spună cuvântul în ceea ce priveşte politica. (...) Dacă... citeste mai mult

