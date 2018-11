Senatorul Adrian Ţuţuianu, recent exclus din PSD, a declarat, miercuri, că nu se dezice de ceea ce a făcut şi a spus în ultima perioadă. ”Problema noastră nu este partidul, ci liderul partidului”, a afirmat Ţuţuianu, care a precizat că va fi ”un votant critic al guvernului”, dar va vota pentru proiectele importante.

