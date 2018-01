Adrian Todor: „CET Arad are pierderi de 200 de milioane de lei sub conducerea PNL“

CET Arad a acumulat, în ultimii opt ani, pierderi de aproximativ 200 de milioane de lei, conform datelor oficiale furnizate de conducerea societății. An de an, a fost nevoie de subvenții masive, de la bugetul local sau bugetul de stat, pentru ca centrala arădeană să nu intre în faliment, din cauza incompetenței administrației locale de a gestiona această societate.

