După meciul tineretului României de la Cluj-Napoca, pe surse am aflat că Adrian Rus este pe lista de transferuri a echipei CFR Cluj. Întrebat despre interesul campioanei, Adrian Rus nu a dezminţit informaţia, dar ne-a rugat la acea vreme să nu scriem despre o posibilă plecare la echipa din Cluj.

Sătmărean fiind, am ţinut cont de rugămintea lui Rus o pentru a nu-i strica socotelile. Acum, după meciul cu Belgia, am aflat că CFR Cluj are în plan să transfere doi internaţionali de tineret, pe Adrian Rus şi Florin Ştefan, ambii de la Sepsi Sfântu Gheorghe.

Dar, surpriză! De... citeste mai mult