Dragã ADRIAN PORUMBOIU, Nu am posibilitatea sã fim alãturi ..... Viata mea din sport este împlinitã de tine, Adrian! Am crezut în tine, dar am fost încercat si de incertitudini, (false azi). Adolescent ai fost în viata mea: elev, student, te-am...

Vremea Noua, 3 Iunie 2011