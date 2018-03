Adrian Popescu: TMK Resita este locul din care incep afacerile Diviziei Europene

Seria de lecturi publice găzduite de Consiliul Judeţean Sălaj continuă joi, 5 mai 2011, de la ora 16,00, cu scriitorul clujean Adrian Popescu. Scriitorul Adrian Popescu s-a născut la 24 mai 1947, la Cluj. Debutează in 1962 in presa locală, apoi, in...

Salajeanul, 3 Mai 2011