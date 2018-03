Adrian Petrea nu vrea sa piarda cu Steaua

In cadrul etapei 21 din Liga Zimbrilor, AHC Dunarea Calarasi joaca in deplasare cu Steaua Bucuresti, meci care se desfasoara joi, 8 martie, la Chiajna. Inaintea acestui meci, Steaua ocupa locul secund in clasament, fiind detronata din pozitia de lider de Potaissa Turda, care a casigat derbyul cu CSM Bucuresti. Pentru a-si relua pozitia de lider, Steaua trebuie sa invinga Dunarea, insa Adrian Petrea doreste sa le dea planurile peste cap.

„Steaua este pe locul secund al Ligii Nationale la handbal masculin si meciul cu ei este unul de ambitie, mergem acolo sa scoatem maximum posibil. Steaua este intr-o forma foarte buna si baietii nostri vor... citeste mai mult