Adrian Năstase anunță, într-o postare pe blogul personal, că va pleca pentru o săptămână în Cuba, alături de familie.

"Sper să nu spuneti că urmez exemplul presedintelui Johannis. Familia a decis că este tentant pachetul turistic de la Parcela 45, mai ales ca nu am fost niciodată acolo. Când eram invitat, ca ministru de externe, Cuba era sub embargou american.

Sper să nu vă certati cât lipsesc. Nu stiu cum e situatia cu net-ul pe acolo, asa incât nu vreau să promit nimic.

Mă bucur că lucrurile sunt linistite aici, ca guvernarea si politica merg bine, că avem prieteni la Bruxelles si la Strasbourg.

Am luat... citeste mai mult