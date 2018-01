Adrian Năstase a postat pe blogul său un prim mesaj după ce i-a luat foc cabana de la Azuga în pragul revelionului. "Dragi prieteni, va doresc un An Nou in care sentimentul solidaritatii, al intelepciunii si al unirii sa ne guverneze.



Va doresc sa fiti sanatosi, sa nu va enervati si sa priviti mai des natura. Stiu ca anul 2018 va fi un an complicat. Un an in care vom vedea, din nou,si oportunism si duplicitate si prostie.

Dialogul devine un exercitiu tot mai rar. Violenta verbala – noua forma de „comunicare”. Sferele de putere, interne si externe, se redefinesc. Scaderea increderii in viitor inseamna, din pacate,... citeste mai mult

