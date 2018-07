Fostul premier Adrian Năstase susține că odată plecată din funcția de procuror-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi va afla, la fel ca și Traian Băsescu că americanii nu au ”foști prieteni”, au doar ”prieteni” în funcție de interes.

”Continuă dar mai incet. Conform doctrinei Trump, lucrurile sunt spuse acum mai direct. Spre exemplu, legea off shore din parlamentul României a devenit primordială, in baza politicii „America, first”.

Solutia adoptată de parlament („Romania, first”) probabil că a nemultumit si vom avea tot felul de comunicate in legatură cu „valorile si principiile…”, cu statul de drept si, bineinteles, cu democratia de la noi.

Este clar insă că românii s-au cam... citeste mai mult

