Fostul premier Adrian Năstase susține că ideea unui referendum pentru justiție este una interesantă și va stabili un precedent pe baza căruia oricine poate contesta o decizie judecătorească. Năstase arată că în cazul în care Iohannis va demara un astfel de referendum, atunci și el, alături de prietenii săi din țară, ar putea solicita un referendum pentru invalidarea soluției ICCJ în dosarul ”Trofeul Calității”.

