Adrian Năstase a plecat la Stockholm pentru a participa la un simpozion international dedicat organizării post-belice a Europei. Fostul premier a ținut un discurs despre rolul diplomatului Nicolae Titulescu in Europa după Marele Război.

Adrian Năstase și-a propus să bifeze și câteva dintre obiectivele turistice importante din apropierea capitalei Suediei.

"Ieri, am calatorit la Uppsala, care se afla la distanta de o ora de Stockholm. Am vrut sa vizitez celebra Catedrala din oras, considerata cea mai importanta cladire din Suedia. Celebra nu doar prin dimensiuni ( 118 metri inaltime)