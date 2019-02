Jurnalistul George Stanca a murit, luni, la vârsta de 71 de ani, în urma unui stop cardio-respirator.

Vestea i-a șocat pe cei care l-au cunoscut și l-au apreciat. Printre ei, fostul premier Adrian Năstase care a povestit un episod petrecut în anul 2014.

"In iunie 2014, eram in „cantonament”, la Jilava. Atunci mi-a scris George Stanca, in ziarul Click, un mesaj pe care l-am citit cu emotie. Eram... citeste mai mult

