De Sarbatori, Liiceanu – ideologul hartiei igienice – si-a extins competentele intelectuale, devenind, recent, si ideolog al Flegmei. Suparat pe TVR si pe jurnalistul Ionut Cristache – in emisiunea caruia fusese criticat – s-a razbunat, scriind un articol intitulat „Scuipati aici”, scrie Adrian Năstase pe blog.

"Era suparat si pentru ca Ionut Cristache, intr-o emisiune la care fusesem invitat, mi s-a adresat cu formula „domnule premier”. Banuiesc ca, in talibanismul lui, Liiceanu ar fi capabil sa-l considere si pe Corneliu Coposu un infractor, in conditiile in care acesta facuse puscarie. Departe de... citeste mai mult