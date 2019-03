Fostul premier Adrian Năstase îl ironizează pe Klaus Iohannis în privința neacordării unor decorații celor care au contribuit la aderarea României la NATO, unul dintre cele mai importante succese din istoria României, cu ocazia împlinirii a 15 ani de la startul oficial al procedurilor, la Washington, pe data de 29 martie 2004.

"S-au împlinit 15 ani de la momentul in care, in calitate de prim-ministru al României, am depus, la Washington, in 29 martie 2004, instrumentele de aderare a României la Tratatul Atlanticului de Nord.

Nu imi propun să... citeste mai mult